RD eleva projeção de abertura de lojas em 2025 para até 350

(Reuters) - A RD Saúde revisou para cima nesta sexta-feira sua projeção de abertura de lojas para o ano que vem, passando de uma previsão de 280 a 300 aberturas em 2025 para entre 330 e 350 inaugurações, de acordo com fato relevante ao mercado.

A previsão de abrir de 280 a 300 lojas este ano foi mantida.

As projeções consideram especialmente a estratégia de expansão da empresa, sua capacidade financeira para suportar investimentos, de obter pontos comerciais atraentes com expectativas de retorno adequadas e de implantar novas lojas, disse a RD no documento.