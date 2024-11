Perdeu o voo por causa da chuva? Saiba quais os direitos do consumidor

A advogada ainda reforça a importância de anotar todos os protocolos dessas comunicações com as companhias aéreas e guardar todas as documentações disponibilizadas. Caso as empresas não sigam a resolução da Anac, os clientes podem registrar reclamação na plataforma www.consumidor.gov.br, que é monitorada pela agência de aviação.

Em quais casos posso pedir reembolso?

Cada empresa aérea tem regras específicas para o cancelamento de voos. Por isso, o percentual de devolução do dinheiro pode variar conforme a passagem adquirida. Geralmente, as tarifas mais baratas oferecem menos benefícios, o que limita também a recuperação do valor pago.

A devolução total ou parcial do valor da passagem aérea depende também do período de aquisição ou proximidade de voo. Para ter garantido o reembolso integral do valor pago, é necessário que o cancelamento seja feito até sete dias após a compra.

Outra possibilidade para pedir reembolso é a impossibilidade de viajar devido a uma doença. A situação é avaliada como uma ocorrência imprevisível e dá direito ao recebimento total do valor pago pelo bilhete.