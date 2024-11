Fabricante da Coca-Cola no Brasil vai investir R$5 bi e mira IPO

A Solar Bebidas, que afirma ser a segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil, anunciou nesta sexta-feira que vai investir cerca de R$ 5 bilhões nos próximos cinco anos para expandir operações no país.

A empresa também afirmou que mira a possibilidade de uma oferta pública inicial (IPO) de ações, ao divulgar seu plano de investimentos ao mercado.

A Solar pretende investir R$ 1,5 bilhão em 2025 e cerca de R$ 5 bilhões nos próximos cinco anos, com foco maior aumentar capacidade de produção com novas fábricas, além de instalações de armazenagem e sistemas de transporte.