Ultra espera investir R$1,2 bi para construção de terminal no Porto de Pecém (CE)

"Uma vez aprovado, será construída uma estrutura com capacidade de armazenamento de aproximadamente 62 mil toneladas, com conclusão prevista para 2028", afirmou em companhia em comunicado ao mercado. "O projeto promoverá maior segurança no abastecimento de GLP às regiões Norte e Nordeste do país, historicamente deficitárias na produção nacional."

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)