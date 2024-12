Automa expande para Europa oferta de soluções para geração renovável após acordo com EDP

"Nós não estamos chegando na Europa sem sermos conhecidos. As maiores empresas já usam nossas soluções aqui no Brasil há vários anos... Estamos sendo levados, já validados pelos nossos clientes", ressaltou Marcelo Ferreira, fundador e CEO da Automa.

O executivo preferiu não informar os detalhes financeiros do acordo com a EDP.

Fundada em 2006, a Automa nasceu com o propósito de desenvolver soluções de software e tecnologia para a operação de grandes hidrelétricas, que na época eram predominantes na matriz brasileira. Com o tempo, passou a agregar em seu portfólio também serviços de monitoramento e controle remoto para as fontes eólica e solar, que hoje lideram o crescimento da geração no país.

"Nos inspiramos na aviação, adaptamos os conceitos, como tecnologias que aumentam a consciência situacional dos pilotos para eles identificarem o que está acontecendo de errado... Estudamos esses equipamentos, trouxemos esses conceitos para o setor elétrico. Isso acabou gerando um produto completamente novo para o mercado e que se tornou referência."

As soluções da empresa possibilitam também ganhos de eficiência, como por exemplo a regulação do despacho das usinas conforme as variações de preços horários de energia, ou a extração de mais energia nos momentos de restrição impostos pelo operador ONS, chamados de "curtailments".

Segundo Ferreira, a Automa tem sido muito procurada por geradores brasileiros que sofrem com os "curtailments", um problema que cresceu neste ano e vem preocupando investidores devido à energia "desperdiçada" e não ressarcida.