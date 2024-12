Crescimento da atividade industrial da China tem máxima de 5 meses em novembro, mostra PMI do Caixin

Os novos pedidos feitos aos fabricantes chineses aumentaram pela taxa mais rápida desde fevereiro de 2023.

As novas encomendas de exportação, em particular, aumentaram pela primeira vez em quatro meses e marcaram o valor mais alto em sete meses. Os pedidos aumentaram principalmente nos segmentos de bens intermediários e de investimento, e caíram um pouco para os fabricantes de bens de consumo.

Evidências apontaram que uma demanda melhor, o lançamento de novos produtos e a formação de estoques após as eleições nos EUA foram algumas das razões para o aumento de novos trabalhos.

Na semana passada, o presidente eleito Trump prometeu uma tarifa adicional de 10% sobre as importações da China. Anteriormente, ele havia ameaçado acabar com o status da China de nação comercial mais favorecida e aplicar tarifas sobre as importações chinesas superiores a 60% - muito mais altas do que as impostas durante seu primeiro mandato.

Como as empresas chinesas sinalizaram esperanças de que condições econômicas melhores e políticas governamentais possam apoiar as vendas no próximo ano, o nível de sua confiança atingiu o valor mais alto desde março, segundo a pesquisa do Caixin.

As preocupações com os custos, porém, aumentaram, já que os preços médios dos insumos subiram pelo ritmo mais rápido em cinco meses, com o aumento dos custos das matérias-primas. Por sua vez, as empresas repassaram os custos adicionais aos clientes, levando ao crescimento mais rápido dos preços de venda desde outubro de 2023.