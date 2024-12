Crescimento do PIB do Brasil desacelera no 3º tri mas investimento e consumo das famílias são destaques

Esse vigor tem levado a sucessivas revisões para cima nas expectativas para o ano, mas traz junto um risco inflacionário. O Banco Central deu início a um ciclo de aperto monetário e deve voltar a elevar a taxa básica de juros Selic, atualmente em 11,25%, na última reunião do ano, na próxima semana.

"O maior impulso fiscal desde 2023, via aumento de gastos do governo, vem contribuindo para o forte crescimento do PIB nos últimos dois anos. E esse crescimento mais acelerado da economia já está no radar do Banco Central e não deve mudar a trajetória de nova alta na Selic esperada nas próximas reuniões do Copom", disse Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, que prevê aumento de 0,75 ponto percentual na Selic neste mês.

INVESTIMENTOS

O terceiro trimestre foi marcado por resultados positivos quase generalizados. No lado das despesas, o destaque foi a expansão de 2,1% frente ao trimestre anterior na Formação Bruta de Capital Fixo, uma medida de investimento, que manteve força depois de expandir 2,2% no segundo trimestre, ainda que com perda de força após salto de 4,5% nos três primeiros meses do ano.

"No caso da FBCF, temos observado uma forte expansão desde o início do ano, em função das melhores condições de crédito e de demanda, o aumento da confiança dos empresários e alguns efeitos do PAC", destacou Rafael Perez, economista da Suno Research, em referência ao Programa de Aceleração do Crescimento do governo.

Já os gastos das famílias cresceram 1,5% no período, mantendo o ritmo forte depois de aumentos de 2,5% e 1,4% nos dois primeiros trimestre do ano, sempre na comparação com o trimestre anterior.