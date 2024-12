Defasagem entre peso argentino oficial e paralelo cai para 1 dígito com Milei

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES (Reuters) - A diferença entre a taxa de câmbio oficial da Argentina e as taxas paralelas populares -- que foi de quase 200% no ano passado, em meio à queda da confiança na moeda -- diminuiu para um dígito sob o governo do presidente libertário Javier Milei.

O fortalecimento da moeda nos mercados não oficiais que argentinos usam para contornar os rígidos controles de capital, em vigor desde 2019, está sendo impulsionado pelo foco de Milei em um "déficit zero", que ajudou a reforçar a confiança nos ativos locais.