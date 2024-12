Ibovespa avança com apoio de Ambev e resultado do PIB, mas fiscal ainda preocupa

- CAIXA SEGURIDADE ON subiu 4,55%, após analistas do Citi elevarem a recomendação dos papéis do braço de seguros da Caixa Econômica Federal para "compra" e o preço-alvo das ações em 12 meses para 18 reais, citando que é a ação defensiva certa para ter no portfólio, dado o "momentum" forte dos prêmios de hipotecas e índice de perdas controlado, entre outros.

- BRF ON valorizou-se 4,48%, favorecida por relatório de analistas do Itaú BBA, que melhoraram suas previsões para a companhia e aumentaram o preço-alvo das ações para 29 reais no final de 2025, de 19 reais no final de 2024, para incorporar a melhora acentuada nos spreads proporcionada pela oferta global restrita de frango, entre outras razões.

- HAPVIDA ON avançou 1,5% após anunciar que vai investir 2 bilhões de reais na construção de novos centros médicos até o final de 2026, sendo metade da cifra na cidade de São Paulo e região metropolitana. Segundo a companhia, do total a ser investido, 630 milhões de reais virão de recursos próprios.

- AZUL PN fechou em alta de 2,64%, em sessão marcada por evento da companhia aérea com investidores em Nova York, com a apresentação mostrando estimativa da empresa de uma melhoria de mais de 1 bilhão de reais no fluxo de caixa de 2025. As negociações também tiveram como pano de fundo a estabilização do dólar ante o real, após renovar máximas recentemente.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 1,12%, após quatro sessões seguidas de queda, quando acumulou baixa de 7,5%. O Itaú anunciou nesta terça-feira a liberação da negociação de bitcoin e ethereum para seus clientes. No setor, BRADESCO PN cedeu 0,36%, BANCO DO BRASIL ON avançou 1,22% e SANTANDER BRASIL UNIT fechou com acréscimo de 2,39%.

- VALE ON perdeu 0,76%, em meio a uma série de divulgações, incluindo previsão de produzir entre 325 milhões e 335 milhões de toneladas de minério de ferro em 2025, ante aproximadamente 328 milhões em 2024, em dia de evento anual da mineradora com investidores em Nova York. Na China, o contrato do minério de ferro mais negociado em Dalian subiu 1,5%.