MPF pede mais estudos da Petrobras sobre planos para perfurar Foz do Amazonas

Com base nisso, os promotores argumentaram que a modelagem de dispersão de óleo usada pela Petrobras em seu pedido por uma licença de perfuração junto ao Ibama, em águas ultraprofundas do litoral do Amapá, é "insuficiente".

Em carta à Petrobras em 19 de novembro, o MPF disse que se a empresa não cumprir as "exigências mínimas técnicas" para obter uma licença, o órgão poderá entrar com uma ação judicial contra a Petrobras devido a ameaça de lesão ao meio ambiente.

Procurada, a Petrobras afirmou que responderá a todos os questionamentos levantados pelos procuradores, acrescentando que ofereceu "infraestrutura, recursos, planos e programas socioambientais muito mais robustos" do que os exigidos por lei.

A Petrobras está em busca de uma licença do órgão ambiental federal Ibama para perfurar na Bacia da Foz do Rio Amazonas, em águas ultraprofundas do Amapá, considerada a área de maior potencial para a abertura de uma nova fronteira de petróleo no país, devido à geologia semelhante com a vizinha Guiana, onde a Exxon Mobil está desenvolvendo campos enormes.

A bacia fica no extremo norte da Margem Equatorial brasileira, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, e contém ainda enormes desafios socioambientais.

O plano da Petrobras de perfurar na região ambientalmente sensível abriu uma cisão no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre alguns aliados com preocupações ambientais e outros que buscam expandir a indústria de petróleo e gás.