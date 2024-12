BC avalia que há necessidade de cautela e diligência na concessão de crédito, segundo ata do Comef

"Na visão do Comitê, esse cenário, adicionado à elevação da taxa de juros, requer cautela e diligência adicionais na concessão de crédito, tanto na qualidade dos empréstimos quanto no apetite ao risco", mostrou o documento.

O Comef avaliou também que os preços dos ativos e o crescimento do crédito não representam preocupação no médio prazo, embora existam incertezas a serem acompanhadas.

Segundo a ata, o crédito bancário manteve seu ritmo de crescimento, em linha com a atividade econômica e com a manutenção do apetite ao risco.

"A importância do crédito obtido via mercado de capitais é substancial e continua crescendo", disse.

O BC ainda indicou que o cenário global prospectivo apresenta riscos que podem levar à materialização de cenários de reprecificação de ativos financeiros globais.

Entre os fatores para isso, foram citadas incertezas acerca do ritmo da atividade, da extensão do período de juros elevados e dos níveis de equilíbrio das taxas de juros no longo prazo, da sustentabilidade fiscal e da adequação das políticas anunciadas nas principais economias.