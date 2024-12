Eve faz acordo para venda de 50 eVtols para Helicopters Inc, dos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de aeronaves elétricas de pouso e decolagem verticais (eVtols) Eve anunciou nesta quarta-feira assinatura de carta de intenção com a norte-americana Helicopters Inc para a venda de até 50 unidades do veículo que está sendo desenvolvido pela empresa, uma controlada da Embraer.

O valor do possível negócio não foi revelado.

O pedido inclui serviços de pós-venda do portfólio Eve e software da empresa para gerenciamento de tráfego aéreo urbano (Urban ATM).