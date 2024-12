Expansão da atividade de serviços da China diminui em novembro, mostra PMI do Caixin

A economia da China tem enfrentado pressões constantes de várias frentes este ano, com a confiança dos consumidores e das empresas afetada por uma prolongada retração no setor imobiliário, riscos de endividamento de governos locais e enfraquecimento da demanda global.

Pequim reagiu com uma série de medidas, incluindo maior apoio fiscal e afrouxamento monetário, para sustentar o crescimento econômico.

Embora os mercados esperem mais apoio das autoridades para estimular a recuperação, a ameaça do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas superiores a 60% sobre as importações chinesas adicionou uma nova camada de incerteza à segunda maior economia do mundo.

"Os provedores de serviços, de modo geral, expressaram confiança na melhoria do mercado em meio ao apoio, embora alguns estivessem preocupados com o ambiente comercial futuro", disse Wang Zhe, economista sênior do Caixin Insight Group.

A pesquisa mostrou que o subíndice de novos negócios caiu para 51,8 em novembro, em comparação com 52,1 no mês anterior, e a expansão dos fluxos de novos negócios vindos do exterior também diminuiu.

No entanto, as empresas contrataram pessoal adicional pelo terceiro mês consecutivo para administrar as cargas de trabalho, e a confiança geral nos negócios aumentou para o seu nível mais alto em sete meses.