Iguatemi segue em conversas sobre compra de shoppings em SP, mas nega empréstimo-ponte

SÃO PAULO (Reuters) - A Iguatemi informou nesta quarta-feira que mantém conversas para a compra dos shopppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista junto à Brookfield, mas negou que esteja negociando apoio de um sindicato de bancos para concretizar uma eventual transação, segundo comunicado ao mercado.

"A Iguatemi reitera que continua em tratativas para a concretização da operação, em bases exclusivas...e em negociações com outros parceiros financeiros e condôminos dos shoppings que irão eventualmente participar da operação em conjunto com a Iguatemi", afirmou a companhia no texto.

Mas a empresa afirmou que "não confirma a informação de que está negociando com um sindicato de bancos a tomada de um empréstimo-ponte para concretizar a aquisição das participações nos empreendimentos...nem tampouco confirma a notícia de que seria garantidora de dívida a ser quitada futuramente por fundos que venham a participar da operação".