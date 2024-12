Presidente do Fed de St. Louis espera mais cortes nos juros, mas diz que trajetória é menos clara

"Ao longo dessa trajetória básica, parece importante manter a opcionalidade, e pode estar chegando o momento de considerar a redução do ritmo das reduções da taxa de juros, ou uma pausa, para avaliar cuidadosamente o ambiente econômico atual, as informações recebidas e a evolução das perspectivas", disse ele.

Os mercados financeiros esperam que o Fed reduza sua taxa de juros em 0,25 ponto percentual em relação à faixa atual de 4,50% a 4,75% na reunião de 17 e 18 de dezembro, já que o banco central busca ajustar a postura da política monetária à inflação em queda e a um mercado de trabalho mais equilibrado.

Entretanto, a perspectiva de longo prazo para a política monetária ficou menos clara após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais do mês passado nos EUA. Trump concorreu com uma plataforma de tarifas de importação, deportação de imigrantes sem documentos e cortes de impostos, o que poderia reacender as pressões inflacionárias e desestabilizar o cenário econômico.

Em suas falas, Musalem disse que a política monetária está "bem posicionada" para lidar com as perspectivas e que a atual postura restritiva é apropriada, uma vez que as pressões do núcleo dos preços permanecem acima da meta de inflação de 2% do Fed. Ele também disse que "no ambiente atual, flexibilizar a política monetária muito cedo representa um risco maior do que flexibilizar muito pouco ou muito lentamente".

Musalem disse que pode levar mais dois anos para que a inflação atinja a meta do banco central e afirmou que uma postura paciente da política monetária é apropriada, dado o atual nível de inflação em uma economia "forte" e um mercado de trabalho que está em níveis compatíveis com o pleno emprego.

Ele disse que espera que o crescimento se modere na direção do potencial de longo prazo da economia em meio a um maior esfriamento do mercado de trabalho e à moderação do crescimento da remuneração. "Espero que o mercado de trabalho permaneça consistente com o pleno emprego, enquanto a taxa de desemprego aumenta modestamente em direção às estimativas de sua taxa natural", acrescentou Musalem.