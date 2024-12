Amazon obtém sucesso em teste de uso de drones para entregas na Itália

ROMA (Reuters) - A Amazon disse nesta quinta-feira que concluiu com sucesso um teste inicial de uso de drones para entrega de pacotes na Itália, o primeiro país europeu onde a gigante do comércio eletrônico planeja introduzir o serviço.

O teste foi realizado na quarta-feira em San Salvo, uma cidade na região central de Abruzzo.

"A empresa continua trabalhando com as autoridades italianas para atender a todos os requisitos necessários para lançar o serviço no próximo ano", disse a Amazon.