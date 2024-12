Hapvida fecha contrato "built to suit" com fundo para Hospital Ibirapuera

SÃO PAULO (Reuters) - A Hapvida informou nesta quinta-feira que fechou contrato de locação de imóvel com construção ajustada, também conhecido como "built to suit", com o Fundo Minas FIM para a construção de um hospital na cidade de São Paulo que se chamará Hospital Ibirapuera.

Os termos do acordo envolvem limite máximo de investimento de 300 milhões de reais para a aquisição dos terrenos e custeio das obras, "cap rate" de 8,5% ao ano, prazo de locação de 20 anos -- podendo ser renovado por mais 20 anos -- e opção de compra em "períodos e condições pré-determinados".

"O Hospital Ibirapuera, de alta complexidade, terá vocação materno-pediátrica, capacidade para 250 leitos e irá oferecer um serviço de saúde premium, com alta tecnologia e hotelaria diferenciada", afirmou a Hapvida em comunicado ao mercado.