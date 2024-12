Ibovespa avança 1% e fecha acima de 127 mil pontos com China; Vale salta mais de 5%

- PETROBRAS PN avançou 2,59%, ajudada pelo desempenho dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent, usado como referência pela estatal, fechou negociado em alta de 1,43%, a 72,14 dólares, também reagindo ao noticiário da China. As cotações do petróleo ainda tiveram suporte nas incertezas após rebeldes tomarem a capital da Síria e o presidente Bashar al-Assad fugir para a Rússia.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,49%, destoando dos demais bancos no Ibovespa. BRADESCO PN caiu 0,65%, BANCO DO BRASIL ON perdeu 0,24% e SANTANDER BRASIL UNIT recuou 0,9%.

- YDUQS ON valorizou-se 2,65%, após anunciar a compra da Edufor, que mantém escolas de medicina em São Luiz, por 145 milhões de reais. A Edufor oferece 13 cursos superiores, com 118 vagas de medicina. Analistas do Citi consideraram o negócio oportunista, citando valuation relativamente barato (1 milhão a 1,2 milhão de reais por vaga) e méritos estratégicos. No setor, COGNA ON recuou 4,17%.

- PETZ ON perdeu 4,51%, pressionada pelo movimento de alta na curva de DI, em meio a preocupações com tramitação do pacote fiscal no Congresso, o que afetou outros papéis do setor de varejo e consumo, assim como do ramo imobiliário.

- LOCALIZA ON caiu 3,93%, tocando mínimas desde o final de maio de 2020, em meio a preocupações sobre os potenciais efeitos do aperto monetário no país. De acordo com analistas do Itaú BBA, se o padrão histórico se repetir, o ciclo de alta pode reacelerar a queda vista nos preços de carros usados, potencialmente acima da embutida na previsão da Localiza, criando um risco de baixa para a estimativa para 2025.

- TIM ON perdeu 3,17%, tendo como pano de fundo relatório do UBS BB cortando a recomendação dos papéis de compra para neutra e reduzindo o preço-alvo das ações de 21,60 reais para 17 reais. Analistas do UBS BB citaram "menos clareza sobre o crescimento da receita, apesar das margens saudáveis". Na sexta-feira, as ações da TIM fecharam a 16,11 reais. No setor, TELEFÔNICA BRASIL ON cedeu 1,14%.