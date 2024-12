Wall St avança após dados de inflação consolidarem expectativas de corte de juros em dezembro

O núcleo da inflação, que exclui componentes voláteis, como alimentos e energia, ficou em 3,3%, conforme esperado.

"Tudo está exatamente em linha com as estimativas (...) é muito provável que o Fed provavelmente siga em frente com o que projetou, cortando 25 pontos-base (neste mês)", disse David Miller, diretor de investimentos da Catalyst Funds.

As apostas no corte de 25 pontos-base pelo Fed na próxima semana saltaram para mais de 96%, em comparação com uma chance de 86% antes dos dados, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. As apostas haviam aumentado após o relatório de emprego de sexta-feira, que mostrou um aumento no desemprego juntamente com alta no crescimento do emprego.

O Dow Jones subia 0,03%, a 44.260,87 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,73%, a 6.079,25 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,36%, a 19.955,24 pontos.

Oito dos 11 principais subsetores do S&P estavam sendo negociados em alta, com o setor de consumo discricionário subindo 1,3%, enquanto o de serviços de comunicação avançava 1,8%.