Canadá diz que responderá de maneira robusta se EUA impuserem tarifas

Por Divya Rajagopal

TORONTO (Reuters) - Ottawa e as províncias responderão de maneira robusta se o novo governo dos Estados Unidos levar adiante a promessa de impor tarifas sobre as importações do Canadá, disse a ministra canadense das Finanças, Chrystia Freeland, nesta sexta-feira.

A ministra, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e os 10 premiês das províncias realizaram duas ligações telefônicas recentemente para discutir a melhor forma de reagir caso o presidente eleito norte-americano, Donald Trump, imponha tarifa de 25% sobre as importações dos EUA provenientes do Canadá.