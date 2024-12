Norte-americanos rejeitam tarifas caso provoquem inflação, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange e David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - Os norte-americanos não acreditam que as tarifas de importação sejam uma boa ideia se levarem a preços mais altos e estão céticos quanto à possibilidade de ajudar os trabalhadores dos Estados Unidos, segundo uma pesquisa da Reuters/Ipsos, ressaltando os riscos políticos do plano do presidente eleito Donald Trump de impor pesadas taxas sobre produtos de China, México e outros países.

Apenas 29% dos entrevistados na pesquisa de seis dias, encerrada na terça-feira, concordaram com a afirmação de que "é uma boa ideia os EUA cobrarem tarifas mais altas sobre produtos importados, mesmo que os preços aumentem", enquanto 42% discordaram. Outros 26% disseram que não sabiam e o restante não respondeu à pergunta.