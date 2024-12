Trump avalia privatizar o Serviço Postal dos EUA, diz Washington Post

(Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou grande interesse em privatizar o Serviço Postal dos EUA (USPS) nas últimas semanas, informou o Washington Post neste sábado, citando três pessoas com conhecimento do assunto.

O Serviço Postal dos EUA, que perdeu mais de 100 bilhões de dólares desde 2007, relatou um prejuízo líquido de 9,5 bilhões de dólares no ano fiscal encerrado em 30 de setembro, um prejuízo 3 bilhões de dólares maior que o do ano passado, em grande parte devido ao aumento anual nas despesas não monetárias com indenizações trabalhistas.

Quando informado sobre as perdas anuais da agência, Trump disse que o governo não deveria subsidiar a organização, de acordo com o Washington Post.