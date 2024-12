Dólar desacelera alta e ronda estabilidade após novo leilão à vista do BC

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,19%, a 6,059 reais na venda.

O BC vendeu 1,627 bilhão de dólares à vista na nova intervenção no mercado de câmbio nesta segunda, no terceiro pregão consecutivo em que a autarquia entra no mercado.

O BC ainda fará um novo leilão de dólares com compromisso de recompra nesta segunda, quando serão ofertados 3 bilhões de dólares ao mercado, em operação anunciada na sexta-feira.

Na quinta-feira, o BC vendeu 4 bilhões de dólares em dois leilões de linha e no dia seguinte vendeu 845 milhões de dólares em um leilão à vista.

No início da sessão desta segunda, o dólar chegou a avançar mais de 1% ante o real, marcando 6,0988 reais na maior cotação, mas devolveu a maior parte dos ganhos após a nova operação realizada pela autoridade monetária.

Apesar de o BC não ter dito o motivo dos leilões, eles ocorrem em meio à crescente desvalorização do real, com o dólar fechando acima de 6,00 reais na maior parte das sessões deste mês em meio à reação negativa do mercado ao duplo anúncio do governo de um pacote fiscal e de uma reforma do Imposto de Renda.