Setores de luxo e energia pressionam ações europeias; índice francês cai 0,7%

As empresas de luxo expostas à China, como a LVMH, caíram mais de 1%, após dados mostrarem que o crescimento das vendas no varejo da China está desacelerando.

Os preços mais baixos do petróleo bruto pressionaram o setor de energia, que teve queda de 1% , enquanto o setor de saúde ajudou a reduzir as perdas gerais com uma alta de 1,1%.

O índice de referência da França, CAC 40, recuou depois que a agência de recomendação de crédito Moody's rebaixou inesperadamente a recomendação da França na sexta-feira de "Aa2" para "Aa3", com perspectiva estável.

A notícia veio horas depois que o presidente Emmanuel Macron nomeou o veterano centrista François Bayrou como seu quarto primeiro-ministro este ano.

“À medida que a (área do euro) se encontra num período de incerteza interna e global, o consenso parece subestimar a importância dos cortes do Banco Central Europeu para as perspectivas cíclicas do bloco”, escreveram economistas do GlobalData.TSLombard.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse que o banco central reduzirá ainda mais os juros se a inflação continuar a se aproximar de sua meta de 2%, enquanto o vice-presidente Luis de Guindos disse que o BCE está confiante de que a inflação convergirá para a meta de 2% em 2025.