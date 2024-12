Brava está em negociações para potencial venda de ativos no RN

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A petroleira Brava Energia assinou contrato de exclusividade com a Azevedo e Travassos e a Petro-Victory Energy para a potencial venda de concessões de óleo e gás no Rio Grande do Norte, informou a companhia em comunicado nesta terça-feira.

O contrato prevê uma exclusividade por um prazo de 30 dias para negociação dos documentos definitivos e faz parte de uma estratégia de otimização de portfólio da companhia, formada após a fusão das petroleiras Enauta e 3R Petroleum em agosto.

O perímetro da possível transação, segundo a Brava, compreende 11 concessões de óleo e gás localizadas na Bacia Potiguar, no Rio Grande Norte, as quais registraram uma produção média diária de aproximadamente 250 barris de óleo equivalente entre janeiro e novembro de 2024.