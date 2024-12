Ações de China e Hong Kong sobem com notícia sobre novo plano de déficit orçamentário

Os ganhos aumentaram na parte da tarde, com a maioria dos setores fechando em alta. Semicondutores e empresas estatais ganharam 1,6% e 1%, respectivamente.

As empresas estatais listadas em Hong Kong subiram 0,8%.

A Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais emitiu diretrizes na terça-feira instando as empresas estatais a melhorar a gestão do valor de mercado das empresas listadas, incluindo medidas como fusões e aquisições, divulgação de informações e recompra de ações.

Além disso, os investidores aumentaram as apostas de um estímulo fiscal mais vigoroso depois que matéria da Reuters disse que os líderes chineses concordaram em aumentar o déficit orçamentário para 4% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, o mais alto já registrado, enquanto mantêm uma meta de crescimento econômico de cerca de 5%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,72%, a 39.081 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,83%, a 19.864 pontos.