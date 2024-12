Câmara aprova texto-base de projeto de ajuste fiscal que prevê novo limite de gastos

"Ao prever que as despesas decorrentes de qualquer criação ou prorrogação de benefícios deverão ter seu ritmo de crescimento condizente com o arcabouço fiscal, fortalece-se a principal regra fiscal brasileira e contribui-se para a racionalidade das despesas públicas", disse Átila Lira segundo a Agência Câmara de Notícias.

De acordo com o texto, quando ocorrer déficit primário do governo central no ano seguinte em que ele for apurado, a União não poderá publicar lei concedendo, ampliando ou prorrogando incentivo tributário até conseguir superávit primário em algum exercício seguinte. A regra valerá para 2025 em diante.

Também na terça-feira a Câmara dos Deputados aprovou o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, após rejeitar parte das alterações feitas pelo Senado e reinserir a incidência do Imposto Seletivo (IS) sobre bebidas açucaradas e reduzir o desconto da nova tributação para o setor de saneamento.