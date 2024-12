GPA diz que Casino negou negociações com Tanure sobre venda de ações

Segundo comunicado do GPA, o Casino disse: "Informamos que não tivemos nenhuma discussão ou nos envolvemos em qualquer tipo de negociação com o sr. Nelson Tanure e/ou a Reag Trust" em relação às ações detidas pelo grupo no GPA.

O dono da bandeira Pão de Açúcar ainda afirmou não ter conhecimento sobre eventuais conversas de Tanure envolvendo suas ações detidas pelo acionista Casino.

Na véspera, em resposta à outra notícia envolvendo o empresário brasileiro, o GPA também negou ter informações a respeito. O grupo divulgou na segunda-feira que fundos de investimento sob a gestão da Reag Trust atingiram participação de 5,69% do total de ações ordinárias emitidas pelo GPA.

Essa participação, segundo a companhia, que citou correspondência da Reag, somada a instrumentos financeiros derivativos, com exposição equivalente a 3,87% do total de ações ON do GPA, totaliza 9,56%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)