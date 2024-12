Volkswagen e sindicato vão retomar negociações na Alemanha em busca de acordo antes do Natal

Um acordo antes do Natal ainda é possível, disse uma pessoa familiarizada com as negociações, ao mesmo tempo em que advertiu que a complexidade das negociações, que começaram no final de setembro, significa que não há garantia de sucesso das conversas.

O sindicato alemão IG Metall, que prometeu uma resistência feroz a qualquer fechamento de fábricas e cortes de pessoal, disse que fornecerá uma atualização das discussões dependendo de quaisquer novos desenvolvimentos. Mas a entidade informou que não está claro quando isso poderá ocorrer.

Os dois lados vêm debatendo sobre o que a Volkswagen diz serem cortes de custos necessários para poder competir com rivais asiáticos mais ágeis e mais baratos, ao mesmo tempo em que a esperada transição para veículos elétricos perdeu força.

Ambos se mantiveram firmes em seus pontos, com os sindicatos se opondo a qualquer fechamento de fábrica, enquanto a VW não os descarta, citando o encolhimento do mercado europeu e a necessidade de cortar o excesso de capacidade.

O sindicato mais poderoso da Alemanha espera um acordo nesta semana para dar tranquilidade aos trabalhadores antes do Natal, ameaçando intensificar as greves no ano novo se não houver entendimento com a montadora.