Apesar de propostas reformuladas, negócio entre Nippon Steel e U.S. Steel deve ser bloqueado, mostra carta

A Nippon Steel disse que "se envolveu de boa fé com todas as partes para enfatizar como a transação reforçará a segurança econômica e nacional norte-americana ao combater as ameaças impostas pela China".

A U.S. Steel disse em um comunicado que a Nippon Steel oferece, "de longe, o futuro mais brilhante para a U.S. Steel", acrescentando que nenhuma outra parte pode fazer os bilhões em investimentos que a Nippon Steel prometeu fazer.

"A U.S. Steel não fará -- e não tem os recursos -- para fazer isso por conta própria", acrescentou. As ações da U.S. Steel caíram 1% após a reportagem da Reuters.

A proposta enfrentou oposição de alto nível dentro dos EUA desde que foi anunciada há um ano, com Biden e seu sucessor, Donald Trump, atacando-a enquanto tentavam atrair eleitores sindicais no Estado da Pensilvânia, onde a U.S. Steel está sediada. O presidente do sindicato United Steelworkers Union se opõe à união.

A fusão parecia estar prestes a ser bloqueada depois que as empresas receberam uma carta do CFIUS em 31 de agosto, vista pela Reuters, argumentando que o acordo poderia prejudicar o fornecimento de aço necessário para projetos críticos de transporte, construção e agricultura.

Mas a Nippon Steel, contrapondo que seus investimentos, feitos por uma empresa de uma nação aliada, de fato reforçariam a produção da U.S. Steel, conseguiu uma extensão de 90 dias para a revisão. Isso deu à CFIUS até depois da eleição de novembro para tomar uma decisão, alimentando a esperança entre os apoiadores de que o clima político mais calmo poderia sustentar a aprovação do acordo.