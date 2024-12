Minério de ferro cai devido a preocupações com China e perspectivas do Fed

Por Amy Lv e Colleen Howe

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, atingindo o nível mais baixo em quase um mês, já que as preocupações com cenário de demanda da China, principal mercado consumidor de minério, e a perspectiva de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve no próximo ano pesaram sobre o sentimento.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China, encerrou as negociações do dia com queda de 1,08%, a 778,5 iuanes (106,66 dólares) a tonelada, depois de atingir o valor mais baixo desde 22 de novembro, a 767,5 iuanes, no início da sessão.