Ações da Novo Nordisk despencam após revés em estudo de medicamento para obesidade CagriSema

O CagriSema é uma injeção semanal que combina semaglutide, que é o ingrediente ativo do Wegovy e imita o hormônio intestinal GLP-1, e uma molécula separada chamada cagrilintida, que imita o hormônio pancreático amilina.

Os dois hormônios combinados suprimem a fome e ajudam a controlar a glicose no sangue dos pacientes.

Os resultados são o "pior cenário possível" para a Novo, disse Markus Manns, gerente de portfólio da empresa de fundos mútuos Union Investment, acionista da Novo e da Lilly.

"O CagrisSema é tão bom quanto o Zepbound, mas de fabricação mais complexa", afirmou ele.

A injeção contra a obesidade da Lilly -- vendida como Zepbound nos Estados Unidos -- levou a uma perda de peso média de quase 23% nos testes clínicos.

Os dados do estudo de Fase III do CagriSema foram baseados em cerca de 3.400 pessoas com índice de massa corporal (IMC) de 30 ou mais ou pessoas com IMC de 27 e pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso, como hipertensão ou doença cardiovascular.