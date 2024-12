Taxas futuras de juros voltam a ceder com aprovação do pacote fiscal e comentários de Lula

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 estava em 14,94%, ante 15,06% do ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 15,04%, em queda de 27 pontos-base ante o ajuste de 15,308%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,3%, ante 14,672% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,07%, em baixa de 40 pontos-base ante 14,474%.

Na véspera, as taxas já haviam recuado mais de 60 pontos-base em alguns vencimentos, em meio ao avanço do pacote fiscal, a comentários do futuro presidente do BC, Gabriel Galípolo, e a operações de recompra de títulos pelo Tesouro Nacional. A queda firme do dólar também era reflexo deste cenário, contribuindo para a baixa das taxas.

Nesta sexta-feira o Senado aprovou o projeto de lei que restringe o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e limita o aumento real do salário mínimo, concluindo a votação das três propostas do ajuste fiscal proposto pelo governo antes do recesso parlamentar.

Na véspera os senadores já haviam aprovado as outras duas matérias do pacote: a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) reduzindo despesas obrigatórias do Executivo e um projeto de lei complementar com uma trava para a despesa pública. A PEC foi promulgada pelo Congresso Nacional no início da tarde desta sexta-feira.

Operador de um banco de investimentos afirmou durante a tarde à Reuters que o andamento do pacote no Congresso contribuía para o fechamento da curva a termo brasileira, assim como a queda do dólar ante o real e a baixa dos rendimentos dos Treasuries no exterior.