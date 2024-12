Avião de pequeno porte cai em Gramado-RS e deixa pelo menos 10 mortos

(Reuters) - Um avião de pequeno porte com dez pessoas a bordo caiu neste domingo sobre lojas no centro da cidade turística de Gramado, no Rio Grande do Sul, conforme autoridades da Defesa Civil, com informações preliminares indicando não haver sobreviventes.

“Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram”, disse o governador Eduardo Leite em uma postagem na plataforma de mídia social X.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, pelo menos 15 pessoas foram levadas para o hospital da cidade, a maioria delas sofrendo após inalação de fumaça causada pelo incêndio provocado pelo acidente.