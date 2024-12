Ações da Volkswagen recuam com acordo sindical no radar

Por Ozan Ergenay e Andrey Sychev

(Reuters) - As ações da Volkswagen recuavam mais de 2% nesta segunda-feira, com analistas citando incertezas sobre o acordo de corte de custos da montadora com os sindicatos e prováveis obstáculos em 2025.

O acordo de sexta-feira, saudado pelos sindicatos como um "milagre de Natal", prevê mais de 35.000 demissões futuras e uma redução da produção em quase um quarto, mas sem fechamentos imediatos de fábricas ou demissões em massa.