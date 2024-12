Biden inicia investigação comercial sobre chips chineses antigos

O governo Biden começará a aceitar comentários públicos sobre a investigação em 6 de janeiro e planeja uma audiência pública para 11 e 12 de março, de acordo com um aviso do Federal Register sobre a investigação. Não está claro se a escolha de Trump para liderar o USTR, Jamieson Greer, um advogado comercial e ex-chefe do USTR durante o primeiro governo de Trump, será confirmada pelo Senado dos EUA até lá.

A investigação está sendo conduzida de acordo com a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, o mesmo estatuto de práticas comerciais desleais que Trump invocou para impor tarifas de até 25% sobre cerca de 370 bilhões de dólares em importações chinesas em 2018 e 2019, desencadeando uma guerra comercial de quase três anos com Pequim.

Se Trump assumir a investigação, ela deverá ser concluída em um ano a partir do início.

(Reportagem de David Lawder; reportagem adicional de David Shepardson)