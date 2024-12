Buscas por vítimas seguem suspensas em ponte que caiu no Maranhão por risco de contaminação

BRASÍLIA, (Reuters) - As buscas pelas vítimas da queda da ponte entre Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO) ainda estão suspensas enquanto é esperado resultado da análise de contaminação da água e o risco para os mergulhadores, informou nesta segunda-feira o Corpo de Bombeiros do Maranhão.

As Defesas Civis do Maranhão e do Tocantins alertaram a população da região para que não consuma a água do rio nem mesmo para banhos, até que seja confirmada ou não a contaminação.

As informações confirmadas até agora são de que quatro caminhões teriam caído no rio quando a ponte cedeu. Um deles teria uma carga de ácido sulfúrico e outro, de defensivos agrícolas, de acordo com o ministro dos Transportes, Renan Filho.