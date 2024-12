Dólar sobe mais de 1% no início da sessão acompanhando exterior

SÃO PAULO (Reuters) - Após ceder nas duas sessões anteriores, o dólar subia mais de 1% ante o real no início desta segunda-feira, em sintonia com o avanço firme da moeda norte-americana no exterior e ainda sob influência das preocupações com a área fiscal no Brasil, em um início de semana com agenda relativamente esvaziada e tendência de menor liquidez antes do Natal.

Às 9h43, o dólar à vista subia 1,32%, a 6,1512 reais na venda. Na B3, o dólar para janeiro -- atualmente o mais líquido no mercado brasileiro – avançava 0,78%, aos 6,1475 reais.

No exterior, investidores ainda digerem a mais recente série de reuniões de bancos centrais. Na semana passada o Federal Reserve surpreendeu os mercados ao projetar um ritmo moderado de cortes na taxa de juros, fazendo com que os rendimentos dos Treasuries e o dólar subissem. Esta perspectiva segue permeando os negócios nesta segunda-feira, com o dólar e os rendimentos em alta.