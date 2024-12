Encomendas de bens de capital dos EUA se recuperam e economia deve terminar 2024 com força

Os dados ressaltam a resiliência da economia que levou o Federal Reserve a projetar na semana passada menos cortes na taxa de juros em 2025.

"Essa força é consistente com nossa visão de que o crescimento dos gastos empresariais com equipamentos acelerará de forma suave no próximo ano", disse Michael Pearce, economista-chefe adjunto da Oxford Economics para os EUA. "A recuperação nos pedidos e remessas de bens de capital pode refletir algum alívio da incerteza política, agora que a eleição já passou."

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, um indicador observado de perto dos planos de gastos das empresas, aumentaram 0,7% em novembro após queda de 0,1% em outubro, informou o Departamento de Comércio. Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,1%.

As remessas desses bens de capital aumentaram 0,4% em relação ao ano anterior, com uma alta de 0,5% em novembro após avanço de 0,4% em outubro.

O investimento empresarial tem se mantido, em grande parte, apesar do agressivo aperto da política monetária pelo banco central dos EUA em 2022 e 2023 para controlar a inflação.

Na semana passada, o Fed reduziu sua taxa de juros de referência em 25 pontos-base, para a faixa de 4,25% a 4,50%. Ele previu apenas duas reduções em 2025, em um sinal de que a economia continua resiliente e a inflação ainda está alta.