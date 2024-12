Ibovespa abre em queda com pacote fiscal ainda no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta segunda-feira, após duas altas seguidas, com agentes financeiros ainda preocupados sobre dinâmica das contas públicas e fazendo contas sobre a potencial economia fiscal após a aprovação do pacote de cortes de gastos no Congresso Nacional.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,18%, a 121.878,16 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 12 fevereiro, perdia 0,57%.

(Por Paula Arend Laier)