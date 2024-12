Petrobras rescinde contrato de venda de ativos para Brava

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta segunda-feira que rescindiu contrato de desinvestimento dos campos de Uruguá e Tambaú, ambos localizados em águas profundas no pós-sal da Bacia de Santos.

A venda dos campos havia sido acertada com a Enauta, hoje denominada Brava Energia, após fusão com a 3R Petroleum. O valor do negócio, assinado em dezembro do ano passado, havia sido de 35 milhões de dólares.

Segundo a Petrobras, a rescisão acontece em decorrência da não conclusão da aquisição do FPSO Cidade de Santos pela Enauta Energia, conforme decisão comunicada pela companhia em julho deste ano.