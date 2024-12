China aprova lei de imposto sobre valor agregado, que entra em vigor em 2026

Para ajudar um setor ou negócio específico, o governo pode incluir novos itens no escopo de deduções fiscais.

"Com a introdução da Lei do IVA, 14 categorias de impostos de 18 na China têm suas próprias leis, cobrindo a maioria da receita tributária e marcando um progresso significativo na implementação do princípio da tributação estatutária", disse a Xinhua.

A lei foi aprovada no final de uma sessão da principal legislatura da China, o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, que começou no sábado.

No mês passado, a China revelou incentivos fiscais em transações de casas e terrenos para apoiar o mercado imobiliário atingido pela crise. Os moradores estão isentos de IVA quando vendem suas casas pelo menos dois anos após a compra.

Em setembro de 2023, o Ministério das Finanças disse que estenderia uma política de reembolso de IVA destinada a encorajar instituições de pesquisa nacionais e estrangeiras a comprar equipamentos de fabricação chinesa até o final de 2027.

Em 2019, a China cortou a taxa de IVA para fabricantes de 16% para 13% e de 10% para 9% para os setores de transporte e construção.