Presidente da Coreia do Sul desafia 2ª intimação de agência sobre lei marcial

Por Minwoo Park e Hyunsu Yim

GWACHEON, Coreia do Sul (Reuters) - O presidente suspenso da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, não respondeu nesta quarta-feira a uma segunda intimação das autoridades anticorrupção que, junto com promotores, estão investigando seu decreto de lei marcial de curta duração emitido no início deste mês.

Yoon não compareceu para interrogatório até as 10h (horãrio local) no dia de Natal, conforme solicitado pelo Escritório de Investigação de Corrupção para Oficiais de Alto Nível (CIO), após ignorar uma primeira intimação na semana passada.