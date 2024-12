Dólar fecha em leve baixa após BC vender US$3 bilhões ao mercado

No início da sessão o BC vendeu 3 bilhões de dólares ao mercado, elevando para 30,77 bilhões o total de leilões realizados desde que a instituição passou a intervir, há duas semanas, no mercado de câmbio. Esta conta inclui tanto as operações à vista quanto os leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra).

As operações do BC buscam atender à demanda por dólares por parte de empresas e fundos, para remessas ao exterior - algo comum nos finais de ano.

“Em dezembro desse ano, o Banco Central interveio diversas vezes no mercado com leilões de dólar à vista que somaram 19 bilhões de dólares, além de leilões de linha de cerca de 11 bilhões de dólares. O último ano com maior volume de venda de câmbio pronto havia sido em 2020, ano da pandemia, quando o BC vendeu um total de 24 bilhões de dólares no mercado à vista”, registrou a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória, em análise enviada a clientes.

Embora o dólar tenha chegado a subir em alguns momentos da sessão desta quinta-feira, o leilão do BC garantiu o fechamento em baixa, na visão de alguns profissionais.

“O leilão... segurou bem o preço. Não foi muito o que a gente viu nos últimos leilões, em que (o BC) tentava fazer o leilão e o dólar voltava (a subir). Desta vez, o dólar está segurando bem a desvalorização”, comentou durante a tarde Vitor Oliveira, sócio da One Investimentos.

Investidores também se mantiveram atentos ao noticiário vindo de Brasília - embora o Congresso esteja oficialmente em recesso até fevereiro.