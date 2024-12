Ações europeias caem com alta dos rendimentos dos títulos

Os volumes de negociação eram reduzidos antes do feriado de Ano Novo na quarta-feira. Os mercados acionários da Alemanha, Itália e Suíça também estão fechados na terça-feira, enquanto os do Reino Unido e da França têm um pregão de meio dia.

O rendimento do bund alemão de 10 anos foi negociado em seu valor mais alto desde meados de novembro, acompanhando um aumento nos rendimentos do Tesouro dos EUA, à medida que a incerteza em torno da política monetária no próximo ano e as perspectivas de políticas inflacionárias sob a presidência de Trump pesam sobre a confiança dos investidores.

O STOXX 600 ainda está em curso para acumular uma alta anual de 5,9%, com as ações alemãs liderando os ganhos regionais e as ações francesas ficando para trás.

Ainda assim, o índice de referência europeu está atrás do aumento de 25% do S&P 500 este ano, conforme os cortes nas taxas de juros do Federal Reserve e um boom nos negócios de IA impulsionaram os gigantes da tecnologia de Wall Street.

O DAX alemão caía 0,3% em seu último dia de negociação do ano, mas parecia estar no caminho certo para um aumento anual de 19%, no melhor desempenho deste ano entre as principais bolsas europeias.

Por outro lado, o CAC 40 da França deve cair 2,5% no ano, impulsionado por preocupações sobre o déficit fiscal em espiral do país e a turbulência política.