Brava Energia retoma produção no campo Papa-Terra

SÃO PAULO (Reuters) - A Brava Energia disse que retomou na manhã desta segunda-feira a produção no campo de Papa-Terra, após autorização concedida pela agência reguladora ANP no último dia 27.

A Brava interrompeu a produção do campo em 4 de setembro a pedido da ANP para prestar esclarecimentos sobre a quantidade de pessoas a bordo e sobre atividades de manutenção.

Em fato relevante nesta segunda-feira, a petroleira afirmou que, durante a parada de produção, foram obtidos "avanços significativos" na campanha de manutenção e recuperação de integridade das unidades de produção no ativo, "permitindo o planejamento do melhor aproveitamento do reservatório com a futura ampliação da sua produção".