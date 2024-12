Wall St recua com pressão dos rendimentos elevados dos Treasuries

Ações de megacaps recuavam, com a Tesla e a Meta perdendo 3,1% e 2,2%, respectivamente. A Broadcom caía 3,8%, fazendo com que o índice de semicondutores recuasse mais de 2%.

As perdas são atípicas, uma vez que as ações tendem a ter um bom desempenho nos últimos cinco dias de negociação de dezembro e nos dois primeiros dias de janeiro, um fenômeno apelidado de "rali do Papai Noel".

No entanto, alguns analistas esperam que as medidas do próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sejam inflacionárias, com o rendimento da nota de 10 anos sendo negociado perto de seu maior nível desde maio de 2024.

"Se os rendimentos continuarem nesses níveis... isso será um forte vento contrário para os preços das ações, uma vez que os investidores escolhem a segurança de um retorno quase garantido de 5% sobre os Treasuries", disse David Morrison, analista sênior de mercado da Trade Nation.

O aumento nos rendimentos dos Treasuries desde o início de dezembro tem pressionado o S&P 500 e o Dow Jones, colocando os índices no caminho certo para seu pior mês desde abril.

Depois que o Federal Reserve adotou um tom cauteloso em sua mais recente reunião, os mercados reduziram suas expectativas de cortes na taxa de juros em 2025. Eles agora esperam a próxima redução em maio, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.