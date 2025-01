Ibovespa recua em primeiro pregão do ano com cautela sobre fiscal

Para a analista de renda variável Bruna Sene, da Rico, a bolsa iniciou 2025 ainda na esteira dos acontecimentos de 2024, com investidores cautelosos com o panorama fiscal brasileiro.

"Para esses primeiros dois dias do ano ainda esperamos um volume reduzido... o que pode contribuir para um movimento mais morno no mercado doméstico", afirmou.

O Ibovespa fechou 2024 com queda acumulada de 10,36%, a maior perda anual desde 2021, com investidores insatisfeitos com a condução da política fiscal pelo governo federal, o que se intensificou após a apresentação de um pacote de corte de gastos que não agradou ao mercado.

O descontentamento também ajudou o dólar a registrar recordes de alta contra o real, levando o Banco Central a intervir no câmbio diversas vezes.

"Internamente, houve um aumento da incerteza por parte do mercado com relação à sustentabilidade fiscal", apontou análise econômica do BB. "Externamente, a eleição nos Estados Unidos confirmou um governo para 2025 cujas promessas eleitorais para as políticas comercial e fiscal podem levar a um dólar relativamente mais forte e deve trazer uma maior incerteza sobre o fluxo de recursos para países emergentes."

Entre as notícias no radar dos agentes no dia, estiveram os Índices de Gerentes de Compras (PMIs) de Brasil, Europa e China, e dados de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, que tiveram queda inesperada, apontando para baixas demissões no final de 2024, o que é consistente com um mercado de trabalho saudável.