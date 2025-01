Biden proibirá perfurações de petróleo e gás em extensas áreas offshore antes do mandato de Trump

Ele também mencionou o derramamento de petróleo da Deepwater Horizon em 2010 no Golfo do México, dizendo que o baixo potencial de perfuração das áreas incluídas na proibição não justificava os riscos econômicos e de saúde pública de futuros arrendamentos.

"Minha decisão reflete o que as comunidades costeiras, as empresas e os frequentadores de praias já sabem há muito tempo: que a perfuração nessas costas pode causar danos irreversíveis a lugares que nos são caros e é desnecessária para atender às necessidades energéticas de nosso país", disse Biden em um comunicado. "Os riscos não valem a pena."

O anúncio foi feito no momento em que Trump prometeu reverter as políticas de conservação e mudança climática de Biden quando assumir o cargo no final deste mês. Durante seu mandato, Biden limitou novas concessões de petróleo e gás em terras e águas federais, atraindo críticas de Estados e empresas do setor.

Mas a Lei de Terras, que permite que os presidentes retirem áreas de concessões minerais e perfuração, não lhes concede a autoridade legal para anular proibições anteriores, de acordo com uma decisão judicial de 2019. Essa ordem veio em resposta ao esforço de Trump para reverter as retiradas do Ártico e do Oceano Atlântico feitas pelo ex-presidente Barack Obama no final de sua presidência.

Até mesmo Trump usou a lei para proibir a venda de direitos de perfuração offshore no leste do Golfo do México, na costa da Flórida, até 2032. A decisão de Biden protegerá a mesma área sem prazo de validade.

Um grupo comercial do setor de petróleo e gás disse que a decisão prejudicaria a segurança energética norte-americana e deveria ser revertida pelo Congresso.