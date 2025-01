Setor de serviços da China atinge máxima em 7 meses mas temores sobre comércio com EUA afeta otimismo, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - A atividade de serviços da China expandiu no ritmo mais rápido em sete meses em dezembro, impulsionada por um aumento na demanda doméstica, mas os pedidos vindos do exterior diminuíram refletindo os riscos comerciais crescentes para a economia, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta segunda-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global subiu para 52,2 em dezembro, de 51,5 no mês anterior. O ritmo de crescimento foi o mais rápido desde maio de 2024, ultrapassando a marca de 50 que separa a expansão da contração.

Os resultados se alinham com o PMI oficial da China divulgado na semana passada, que indicou que a atividade não manufatureira se recuperou de 50,0 em novembro para 52,2.